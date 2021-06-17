Прокуратура защитила жилищные права сироты из Петрозаводска в суде

Героиня публикации RT, сирота из Карелии Нонна Чернявская, выиграла суд об обеспечении жильём. В защиту интересов девушки выступила прокуратура Петрозаводска. Суд обязал администрацию города выделить Чернявской квартиру вне очереди. При этом на начало года ещё как минимум 12 человек имели на руках судебные решения о предоставлении жилья в регионе во внеочередном порядке.

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Прокуратура города Петрозаводска защитила жилищные права 26-летней сироты Нонны Чернявской.

«Иск рассмотрен, требования прокурора удовлетворены в полном объёме, — сообщили RT в прокуратуре Республики Карелия.

Оказалась в конце списка

Как ранее писал RT, 26-летняя Нонна Чернявская шесть лет не может получить положенное ей по закону жильё.

Девушка родилась в Белоруссии. Мать отказалась от неё сразу после рождения. Из роддома Нонну забрала бабушка и воспитывала до семи лет.

После смерти бабушки опеку над ребёнком оформила родная тётя, проживающая в Карелии. Она помогла Нонне оформить российское гражданство, получить образование. После совершеннолетия девушка стала жить самостоятельно: переехала в съёмную квартиру и стала встречаться с молодым человеком. Через год у неё родилась дочь Зарина. Однако брак с отцом ребёнка она так и не заключила.

Между тем у дочки был диагностирован врождённый вывих бедра, ей было рекомендовано оформление инвалидности. Периодически Нонна возит дочь на лечение в разные клиники.

В беседе с RT девушка признаётся, что воспитывать в одиночку дочь и снимать квартиру ей тяжело.

В 2014 году она собрала документы, чтобы встать в очередь на получение квартиры, которая ей положена по закону как сироте.

Администрация Прионежского муниципального района включила Чернявскую в очередь на обеспечение жильём. Однако, по словам девушки, за четыре года она почти не продвинулась, на что она пожаловалась в администрацию. Там ей сказали, что в городе очередь движется быстрее, и пообещали, что если она перейдёт, то место не изменится. В августе 2019 года Чернявская написала заявление на исключение из очереди в Прионежском районе и о включении в очередь в Петрозаводском городском округе. В итоге в списке она оказалась в самом конце: место за ней не сохранилось.

Средств на жильё не выделялось

После запроса RT в прокуратуру Республики Карелия в ведомстве пообещали разобраться в сложившейся ситуации. По результатам проведённой проверки прокуроры констатировали, что необеспечение Чернявской жильём в течение длительного времени «нарушает её жилищные права», и вышли в суд.

По словам Чернявской, заседание суда состоялось на прошлой неделе. Уже в начале июля девушка получит на руки решение суда и сразу же передаст исполнительный лист приставам.

«Скорее всего, получится так, что в очереди я продвинусь несильно, потому что судебников тоже много, — объясняет сирота. — В суде представитель администрации заявил, что средства на приобретение для меня жилья не выделялись, поэтому они не видят смысла, чтобы я получила квартиру вперёд других очередников. Неясно, правда, по какой причине у нас создаётся очередь, если ежегодно выделяется достаточно денежных средств на приобретение жилья, а также с каждой новостройки выделяется по одной-две квартиры на эти нужды бесплатно. Я планирую повторно обратиться в приёмную президента, имея на руках решение суда, потому что ждать я больше не собираюсь. Хотелось бы получить жильё к новому учебному году».

После первого заседания, на которое, по словам Чернявской, не явились представители администрации, суд запросил её доказательства проживания в Петрозаводске.

Девушка смогла предоставить договор на оказание телекоммуникационных услуг, справку о посещении детского сада её дочерью, а также медицинскую карту, в которой фиксировались все вызовы по месту проживания.

«Этого оказалось достаточно для принятия решения в мою пользу, — говорит Чернявская. — Однако в администрации категорически не хотят выдавать мне жильё. Я не знаю, по какой причине. Они считают, что я должна получить жилое помещение по очереди, а очередь у меня под номером 219. На втором заседании представитель администрации так и сказал — мол, на эту особу денежных средств не выделялось».

RT направил запрос в администрацию Петрозаводского городского округа, чтобы уточнить, в какой срок Чернявская будет обеспечена жильём, однако ответа на момент публикации получено не было. Как ранее сообщали в администрации, на начало 2021 года 12 граждан имели судебные решения о предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке.