Прокуратура проконтролирует вопрос обеспечения жильём сироты из Карелии после запроса RT

Прокуратура защитит права 26-летней сироты из Петрозаводска Нонны Чернявской, которой отказали в предоставлении адресной социальной помощи в приобретении жилья. Девушка обратилась в проект «Не один на один» и рассказала, что уже несколько лет стоит на очереди и не может получить положенную ей по закону квартиру. RT направил запрос в надзорное ведомство с просьбой помочь Чернявской решить эту проблему, после чего прокуроры вышли в суд с иском к администрации города.

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26-летняя жительница Петрозаводска Нонна Чернявская шесть лет не может добиться положенного ей по закону жилья. Девушка в одиночку воспитывает семилетнюю дочь, у которой врождённое заболевание опорно-двигательного аппарата. Она отмечает, что в выплате пособий на ребёнка ей также отказывали, пока она не обратилась в приёмную президента. После этого ей тут же были начислены средства. Но вопрос с жильём до сих пор не решён.

Нонна родилась в Белоруссии, в городе Витебске. Мать отказалась от неё сразу после рождения.

«Из роддома меня забрала бабушка и воспитывала до семи лет, — вспоминает Нонна. — Когда она умерла, опеку надо мной оформила тётя, которая жила в Карелии. В школу я пошла в девять лет, потому что долго оформляли гражданство и документы. После школы я училась в вечерней школе. А когда мне исполнилось 18 лет, тётя мне сказала, что я уже взрослая и должна жить и всего добиваться сама».

Нонна устроилась на работу и переехала на съёмное жильё. Через год у неё родилась дочь Зарина. Врачи диагностировали у девочки врождённый вывих правого бедра и рекомендовали оформить инвалидность.

«Полгода мы пролежали в республиканской больнице, Зарина носила шину Кошля на распорках, но лечение не помогало. Тогда нас направили на операцию, — рассказывает Нонна. — Мы приехали в клинику в Санкт-Петербурге, я посмотрела на детей, которые там находятся. Ребёнок растёт — и сустав растёт и требует замены, то есть это придётся неоднократно ложиться на операцию. Я испугалась и отказалась. Из-за того, что мы отказались от операции, нам инвалидность не оформили, но на учёте по заболеванию мы так и стоим».

Оказалась в конце очереди

По словам Нонны, она знала, что ей как сироте по закону положена квартира. Она начала собирать документы, чтобы встать на учёт.

В 2014 году суд вынес решение о лишении родительских прав матери Нонны и признал факт утраты девушкой попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.

В октябре 2015 года администрация Прионежского муниципального района включила Чернявскую в очередь на обеспечение жилым помещением в статусе сироты.

Девушка утверждает, что за четыре года очередь практически не продвинулась, на что она пожаловалась в администрацию.

«У меня было решение суда о том, что квартиру мне обязаны выдать без очереди, но я так ничего и не получила, — рассказывает Нонна. — Когда я обратилась в администрацию, мне порекомендовали перейти в городскую мэрию, так как там очередь двигалась быстрее. Мне сказали, что мой номер в очереди не изменится, но в итоге я оказалась в самом её конце».

Девушка рассказывает, что попросила у чиновников обеспечить её временным жильём или предоставить компенсацию за съёмное.

«В администрации Республики Карелия мне сообщили, что 50% от стоимости съёмного жилья мне могут компенсировать, но, когда я пришла в мэрию Петрозаводска, там сказали, что таких компенсаций они не предоставляют, — объясняет Чернявская. — И выделить временное жильё, пока я стою в очереди, мне не могут. И каждый раз мне говорили, что сиротам выделяют деньги на жильё, но моя очередь за полтора года продвинулась человек на 50 всего. Говорят: стойте и ждите. Перепрыгнуть очередь нельзя. Шестой год пошёл, как я жду своей очереди на квартиру. Куда бы я ни обращалась, никто помочь не может».

В администрации Петрозаводска RT заявили, что компенсации за съёмное жильё они не предоставляют, отметив, что девушка поставлена в очередь на квартиру.

Во время карантина дочь Нонны переводили на дистанционное обучение. Из-за этого, по словам женщины, ей пришлось уволиться с работы.

«Я боялась оставлять дочь одну дома на целый день, — говорит мать девочки. — Во-первых, у нас газовая колонка, во-вторых, несмотря на то что я оставляла ей еду, сама она не ела, поэтому мне пришлось на время уволиться».

Нонна дважды пыталась оформить выплату на ребёнка в связи с коронавирусом, но, по её словам, оба раза получила отказ.

«После того как я обратилась в администрацию президента, пособие было тут же начислено», — рассказывает Чернявская.

Сочли отказ неправомерным

RT направил запрос в прокуратуру Республики Карелия с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

После проведённой проверки было установлено, что Чернявская состоит в списке очередников под номером 219 и своего жилья не имеет ни по праву собственности, ни по договору социального найма.

«По информации администрации Петрозаводского городского округа, предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда указанной категории граждан осуществляется в соответствии со списком по муниципальному образованию с учётом судебных решений, находящихся на исполнении в администрации Петрозаводского городского округа, о внеочередном предоставлении детям из числа детей-сирот жилых помещений, — комментируют в надзорном ведомстве. — Чернявская обращалась в администрацию Петрозаводского городского округа по вопросу обеспечения её жилым помещением, однако в ответах администрация указывает, что жилое помещение ей будет предоставлено в порядке очереди исходя из номера в списке».

Прокуроры отмечают, что необеспечение Чернявской жильём в течение длительного времени «нарушает её жилищные права».

Как рассказал RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, в качестве одного из вариантов решения проблемы Чернявской предложили обратиться в специальную комиссию при правительстве Республики Карелия, которая занимается оказанием адресной помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Девушка собрала все необходимые документы и подала заявление в Министерство социальной защиты Республики Карелия на приобретение жилья, но через месяц ей пришёл отказ.

В прокуратуре сочли отказ неправомерным и вышли в суд с исковым заявлением об обязании администрации Петрозаводского городского округа предоставить Чернявской благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

«Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры республики», — сообщили RT в ведомстве.