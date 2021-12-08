многодетной матери из Краснодарского края выдали паспорт после запроса RT в МВД

Уроженка Киевской области 30-летняя Анастасия Кривушенко, воспитывающая троих детей, получила российский паспорт. В проект RT «Не один на один» она обратилась после того, как помощь с документами оказали её сестре Мирославе. Анастасия родилась на Украине, в детском возрасте вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Россию, но паспорт ей не выдали. Без паспорта девушка не могла зарегистрировать брак с отцом её троих детей и получать пособия. После запроса RT миграционное ведомство в течение месяца оформило Анастасии гражданство.

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Главное управление по вопросам миграции МВД России оказало содействие в оформлении гражданства РФ многодетной матери из Краснодарского края 30-летней Анастасии Кривушенко. На днях ей вручили российский паспорт.

«Всё произошло очень быстро. После вашего запроса мне сразу же позвонили из миграционного ведомства, пригласили на приём, — рассказывает Анастасия. — Я им отвезла все документы, которые они попросили: фотографии, ксерокопии. И мне сказали ждать ответ. Через несколько недель со мной связались и позвали писать заявление на паспорт, а затем в течение десяти дней мне его выдали. Огромное, огромное вам спасибо. Вы мне очень помогли! Вы не представляете, насколько я рада, что у меня теперь есть паспорт».

Анастасия обратилась в проект «Не один на один» после того, как RT помог её сестре Мирославе Кривушенко получить паспорт РФ. Обе девушки длительное время находились в России без документов. Им отказывали в урегулировании правового статуса и не принимали заявления на гражданство.

Помочь никто не мог

Анастасия родилась на Украине в селе Наливайковка Киевской области в 1991 году. Когда ей было пять лет, семья переехала жить в Воркуту. По словам девушки, её отец родом из этого города, и ему там предложили работу. У семьи было собственное жильё, в котором они все были прописаны на протяжении шести лет, пока жили в Воркуте.

В 2002 году на Украине заболела бабушка Анастасии, и семья поехала присматривать за ней. Общеобразовательную школу девушка окончила в Дружковке, где жила её бабушка.

По возвращении в Россию Кривушенко поселились в Краснодарском крае в Северском районе.

«После переезда отец ушёл из семьи. О его местонахождении мне неизвестно. Паспорта мы с сестрой не получили ни в России, ни на Украине», — объясняет Кривушенко.

С 2014 года Анастасия проживает с гражданским мужем, россиянином Сергеем Канцевым. Супруги воспитывают троих детей: 10-летнего Максима, восьмилетнюю Веронику и шестилетнего Никиту. У детей российские свидетельства о рождении. Мать Анастасии также является гражданкой РФ.

Несмотря на то, что Анастасия большую часть жизни прожила в России, у неё не получалось оформить никакие документы, и длительное время она жила без регистрации. Работала неофициально, пособия от государства за рождение детей не получала.

«Из документов мне делали только справку об установлении личности, — рассказывает Анастасия. — Она требовалась для суда, когда детям давали фамилию мужа, чтобы они могли пойти в школу по месту регистрации. Все мои документы постоянно были в миграционном ведомстве, но оформить гражданство не получалось. Мы куда только не обращались, даже в администрацию президента, но помочь никто не мог. Меня отправляли за справкой об отсутствии гражданства Украины в консульство, но я понимала, что это бесполезно. Сестра ездила два раза, и каждый раз ей давали не тот документ».

Растит троих детей без пособий

RT направил запрос в МВД с просьбой посодействовать многодетной матери в оформлении документов. В ответ в ведомстве пообещали помочь.

«Учитывая обстоятельства, изложенные в обращении, сообщаем, что у Кривушенко А.М. усматриваются основания для признания её гражданином Российской Федерации по рождению. В связи с этим в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, куда она будет приглашена в ближайшее время, направлены соответствующие рекомендации», — сообщили в пресс-службе МВД.

В течение месяца Кривушенко выдали российский паспорт.

«Теперь с паспортом на руках я хочу оформить, прежде всего, материнский капитал, чтобы приобрести своё жильё и все остальные пособия, которые мне не выплачивали на протяжении многих лет, — делится планами на будущее Кривушенко. — Мне не предоставляли материальную помощь ни за рождение первого, ни за рождение второго, ни за рождение третьего ребёнка. Всё-таки довольно тяжело воспитывать троих детей без помощи государства, да ещё и без документов. Денег на покупку недвижимости у нас нет. В Краснодарском крае жильё дорогое. Но я надеюсь, что с материнским капиталом у нас всё получится, и хотя бы комнату, но мы приобретём. Пусть она будет небольшая, зато своя».