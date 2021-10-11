Уроженка Донецкой области получила российское гражданство после запроса RT

Героине публикации RT из Краснодарского края 25-летней Мирославе Кривушенко вручили российский паспорт. До обращения в проект «Не один на один» уроженка Донецкой области несколько лет пыталась подать заявление на гражданство, но получала отказ. При этом её мать, гражданский муж и двое детей — россияне и сама она большую часть жизни прожила в РФ. После запроса RT в МВД ей оказали содействие в получении гражданства и в течение месяца выдали документ.

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Главное управление по вопросам миграции МВД России оказало содействие 25-летней уроженке Донецкой области Мирославе Кривушенко в оформлении российского гражданства. У девушки длительное время не принимали документы, и лишь после обращения RT ситуация разрешилась.

По словам Мирославы, на прошлой неделе ей позвонили из миграционной службы и сообщили, что гражданство оформлено, а в минувшую пятницу вручили паспорт.

«Спасибо вам огромное! Вы даже не представляете, насколько я вам благодарна, — радуется Кривушенко. — Мне, если честно, не верится, что это происходит со мной. Столько лет мучений — и всё решилось за один месяц! Обратилась бы к вам пораньше, но, к сожалению, даже не знала о вашем проекте. Мне знакомая посоветовала вам написать, и оказалось, что это было не зря. Помощь пришла откуда не ждали. Я вас до конца дней не забуду! Очень вам признательна!»

Обращалась неоднократно

Как ранее писал RT, Мирослава родилась в Донецкой области. Через год семья переехала жить в Республику Коми, в город Воркуту, откуда родом отец девушки. Там Кривушенко прожили шесть лет.

В 2002 году на Украине заболела бабушка Мирославы. Ей требовался присмотр, поэтому семья на семь лет вернулась в Донецкую область. Обратно в Россию Кривушенко переехали, когда Мирославе уже исполнилось 14 лет.

«Украинский паспорт я не получала и гражданство не принимала. По приезде в Россию мы поселились в Северском районе Краснодарского края и до сих пор здесь проживаем», — рассказала девушка RT.

Мирослава окончила девять классов общеобразовательной школы. Доучиться она не смогла из-за отсутствия документов.

Уже семь лет она проживает в гражданском браке с россиянином Николаем Старенко. У супругов двое несовершеннолетних детей — пятилетняя дочь Эллина и годовалый сын Давид.

Из-за отсутствия у Мирославы документов возникали проблемы с оформлением детей.

Так, в их свидетельства о рождении не хотели вносить информацию об отце. Супругам пришлось проходить процедуру установления отцовства на двух детей, и только после этого Николая вписали в документы.

Затем получилось сделать детям медицинские полисы и страховые свидетельства.

По словам Кривушенко, она неоднократно обращалась в миграционную службу для урегулирования своего правового статуса, но каждый раз появлялись причины для отказа. Как объясняет женщина, там указывали на недостаточное количество документов для начала процесса оформления российского гражданства. Требовалось доказать, что она не является гражданкой Украины.

Полезный совет

Кривушенко обратилась в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону и запросила справку о наличии или отсутствии украинского гражданства. По словам девушки, ей выдали документ, в котором говорилось, что определить её принадлежность к гражданству Украины не представляется возможным. Но справку, с которой она обратилась в миграционное ведомство, не приняли во внимание.

Затем Мирослава написала заявление в прокуратуру, однако и там её проблему решить не удалось.

В юридической консультации в Краснодаре девушке помогли составить заявление в суд. Вердикт был вынесен в её пользу: судья признала, что Мирослава не является гражданкой Украины. С этим решением девушка снова обратилась в паспортный стол, но и этот документ сочли недостаточным доказательством.

Несмотря на то что Кривушенко постоянно проживала в Краснодарском крае, у неё не получалось сделать даже временную регистрацию. При этом все её близкие родственники — мать, муж и двое детей — являются гражданами РФ.

По словам Мирославы, знакомая посоветовала ей обратиться в проект RT «Не один на один». В своём письме Кривушенко описала проблему и попросила помочь ей в оформлении документов.

RT направил запрос в МВД. После проверки в ведомстве сообщили, что девушке будет оказано содействие в оформлении российского паспорта. Необходимые рекомендации были направлены в местное миграционное ведомство. После этого с Мирославой связались сотрудники МВД и пригласили её на приём. Ей объяснили, какие документы необходимо сдать, и через неделю она смогла подать заявление на российский паспорт.