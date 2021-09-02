МВД посодействует в получении гражданства РФ уроженке Донецкой области

В проект «Не один на один» обратилась 25-летняя жительница Краснодарского края Мирослава Кривушенко. Девушка родилась на Украине, но большую часть жизни провела в России. Все близкие родственники Мирославы — мать, муж и двое детей — граждане России, сама она никогда не принимала украинское гражданство, но в миграционном ведомстве отказывались урегулировать её правовой статус и выдать паспорт РФ. После запроса RT в МВД в регион были направлены рекомендации об оказании содействия Мирославе в приобретении российского гражданства. На этой неделе у неё обещали принять документы.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Жительница Краснодарского края 25-летняя Мирослава Кривушенко родилась на Украине в городе Дружковка Донецкой области. Через год семья переехала в Республику Коми, в Воркуту.

«Папа родом из этого города, — вспоминает Мирослава. — В 1996 году ему там предложили работу, и он согласился. В Воркуте мы прожили шесть лет и имели постоянную прописку».

В 2002 году на Украине заболела бабушка Мирославы, и семья вернулась в Дружковку помогать ей.

«Мы задержались там на несколько лет и в 2009 году уехали назад в Россию, — рассказывает девушка. — Мне тогда было 14 лет. Украинский паспорт я не получала и гражданство не принимала. По приезде в Россию мы поселились в Северском районе Краснодарского края и до сих пор здесь проживаем».

Мирослава окончила девять классов общеобразовательной школы, дальше учиться не смогла из-за отсутствия документов. Уже семь лет она живёт в гражданском браке с россиянином Николаем Старенко. У пары двое несовершеннолетних детей — пятилетняя дочь Эллина и годовалый сын Давид.

По словам Кривушенко, в ЗАГСе сперва не хотели вносить в свидетельства о рождении детей информацию об отце.

«Из-за того что у меня нет паспорта, мы не можем официально зарегистрировать брак, — объясняет Мирослава. — Поэтому сначала нам выдали свидетельства о рождении на детей без отца. Нам пришлось делать установление отцовства на сына и дочь, и только после этого мужа вписали в документ, а затем мы уже смогли им оформить медицинские полисы и страховые свидетельства».

Обращалась во все инстанции

Мирослава говорит, что неоднократно обращалась в миграционную службу для урегулирования правового статуса, но каждый раз получала отказ.

«Я пыталась получить документы. Несколько раз ходила в паспортный стол. Каждый раз отказывали, — объясняет девушка. — Говорили, что мало документов, и просили подтверждение того, что я не являюсь гражданкой Украины. Я дважды приносила документы о том, что у меня нет украинского гражданства».

Сначала Кривушенко поехала в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону и запросила там справку о наличии или отсутствии украинского гражданства. Ей выдали документ, в котором отмечается, что определить принадлежность к гражданству Украины не представляется возможным. Эту справку девушка предоставила в миграционное управление, но её не приняли во внимание.

«Тогда я обратилась в прокуратуру, но там тоже сказали, что помочь не могут, — продолжает Мирослава. — Поехала в юридическую консультацию в городе Краснодар. Юристы помогли мне подать заявление в суд. Решение было вынесено в мою пользу. Судья признала, что я не являюсь гражданкой Украины. С этим решением я обратилась в паспортный стол, где опять получила отказ в получении каких-либо документов».

На данный момент Кривушенко постоянно проживает в Краснодарском крае, но у неё нет даже временной регистрации.

«Моя мама, муж, дети — все граждане России, кроме меня. Я предоставила в паспортный стол все документы, что были, обращалась во все инстанции, но всё без толку», — говорит Мирослава.

Направлены рекомендации

RT направил обращение в МВД России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В ответ на запрос в МВД пообещали посодействовать Мирославе в приобретении российского гражданства.

«Сообщаем, что по результатам рассмотрения обращения М.М. Кривушенко будет оказана помощь в оформлении гражданства Российской Федерации. Необходимые рекомендации даны в ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказала RT Мирослава, сразу после запроса с ней связались представители миграционного ведомства и пригласили на приём.

«Мне уже позвонили из паспортного стола, — рассказывает девушка. — Я была у них на приёме, мне объяснили, какие документы собирать на гражданство. Попросили не затягивать и до конца недели всё необходимое сдать. В основном это свежие справки из школ, документы на детей и копии маминого паспорта. Я всё собрала, осталось только пошлину оплатить. Если мне помогут сделать документы, я буду самым счастливым человеком. Спасибо вам огромное за вашу помощь. Вы очень мне помогли».