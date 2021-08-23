Генпрокуратура проконтролирует выдачу жилищного сертификата герою публикаций RT

Генпрокуратура после запроса RT взяла на контроль ситуацию с обеспечением жилищным сертификатом 75-летнего инвалида I группы Виктора Вальчука. Несколько лет назад пенсионера сняли с очереди на льготное приобретение квартиры после того, как у него случился инсульт и ему пришлось уехать на лечение в Москву из Якутии, где он проживал. Мужчина много лет проработал штурманом на флоте в Арктическом пароходстве, но своего жилья никогда не имел. Как сообщили в надзорном ведомстве, Вальчук получит субсидию уже в следующем году.

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Герой публикаций RT 75-летний инвалид I группы Виктор Вальчук получит жилищный сертификат в 2022 году. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«11 июня 2021 года в администрацию муниципального образования «Булунский улус (район)» поступило заявление Виктора Вальчука об участии в ведомственной целевой программе в 2022 году, — комментируют в надзорном ведомстве. — По результатам рассмотрения заявления орган местного самоуправления сформировал и направил в министерство строительства республики список участников программы, изъявивших желание получить в 2022 году государственный жилищный сертификат. В этом списке Виктор Вальчук числится по категории «пенсионеры» под номером 9».

Как пояснили в Генпрокуратуре, в настоящее время Минстрой Республики Саха (Якутия) на основании списков, полученных от органов местного самоуправления, в том числе Булунского района, формирует общий сводный список, который, в свою очередь, будет направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

После того, как ведомство соберёт все данные, будет выпущен соответствующий приказ, на основании которого Минстрой Якутии начнёт оформлять и выдавать государственные жилищные сертификаты.

«Таким образом, планируемая дата получения Виктором Вальчуком жилищного сертификата — 2022 год. Фактическое получение сертификата контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокуратурой Республики Саха (Якутия)», — подчеркнули в ведомстве.

Очередь только увеличивалась

В январе этого года в проект «Не один на один» обратилась 67-летняя гражданка Украины Вера Вальчук. Женщина рассказала, что у неё не принимают документы на оформление вида на жительство (ВНЖ) из-за ламинированного свидетельства о рождении.

После запроса RT в МВД женщине выдали документ. Кроме того, Вера Евгеньевна поделилась историей своего мужа, инвалида I группы, Виктора Вальчука которого несколько лет назад сняли с очереди на получение жилищного сертификата. Мужчина много лет проработал штурманом на флоте в Арктическом пароходстве и стоял на учёте как нуждающийся в жилье.

В рамках ФЗ №125 от 25 октября 2002 года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» он должен был получить субсидию на приобретение квартиры.

По словам Веры Евгеньевны, сперва он был зарегистрирован в списке очередников под номером 211, однако через два года выяснилось, что его очередь не только не продвинулась, но и увеличилась.

В 2010 году у Виктора Мартьяновича случился инсульт, а затем инфаркт. Мужчину парализовало. Он перестал ходить и говорить. Врачи направили его на реабилитацию в одну из московских клиник. Из-за того, что Вальчук уехал лечиться в Москву, его сняли с регистрационного учёта граждан, имеющих право на жилищный сертификат.

Сейчас супруги проживают в Москве в съёмной квартире. Раньше пенсию получал только Виктор Мартьянович, но, после того как Вере Евгеньевне выдали ВНЖ, она тоже смогла оформить выплату.

«Правда, посчитали только стаж, заработанный в советское время — 9118 рублей. Мало, конечно, но для нас это тоже поддержка», — говорит женщина.

Сняли с очереди необоснованно

RT направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой помочь Вальчуку восстановиться в очереди на получение субсидии.

После проверки, проведённой прокуратурой Булунского района, было установлено, что администрация МО «Булунский улус (район)» сняла Вальчука с учёта граждан, имеющих право на получение субсидии для приобретения жилья, преждевременно и необоснованно.

Прокуроры отмечали, что без внимания остались причины выезда в другой регион. В результате было принято решение восстановить Виктора Мартьяновича в очереди. Представители прокуратуры Булунского района Республики Саха (Якутия) связались с Верой Евгеньевной и разъяснили порядок обращения с заявлением о постановке на учёт для получения жилищного сертификата.

«Прокурор со мной очень дружелюбно поговорил, всё объяснил, — рассказывает Вера Евгеньевна. — Пообещал, что постарается помочь нам перевестись из категории «пенсионеры» в категорию «инвалиды», Очередь должна сдвинуться. Надо отправить ещё одно заявление на имя главы администрации и справку об инвалидности. Так что движемся вперёд. Спасибо вам за помощь».