Проведено более 231 млн тестов: в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 30 288 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время полностью выздоровели 36 446 человек, скончавшихся — 1171. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты получили образец нового штамма коронавируса «омикрон». Он добавил, что центр собрал конструкцию вакцины против нового штамма, но подчеркнул, что оснований менять вакцину пока нет.

В России за прошедшие сутки было выявлено 30 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них отмечено в Москве (3140), Санкт-Петербурге (2045) и Московской области (1833).

За это время полностью выздоровели 36 446 человек, 1171 — скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 986 967. С начала пандемии в России вылечились 8 709 964 пациента, умерших — 288 351.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 231 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в Москве за минувшие сутки были госпитализированы 760 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 581 заболевший.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в столице по состоянию на 10 декабря сделано более 6,4 млн прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, ещё 5,9 млн — вторым.

Уровень коллективного иммунитета в российской столице составил 72,2%.

Штамм «омикрон»

Накануне глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра получили образец нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, выделить штамм удалось от заразившихся россиян, вернувшихся из-за рубежа.

«Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — рассказал он.

Напомним, 6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-вариант COVID-19.

Reuters

© Stephane Mahe

Гинцбург добавил, что они были вакцинированы и переносят заболевание в лёгкой форме.

«Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург добавил, что центр собрал конструкцию вакцины против нового штамма.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — подчеркнул учёный.

Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ноябре в ряде африканских стран. По данным учёных, этот вариант отличается большим количеством мутаций. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры для прибывающих с континента граждан.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «Известиям» отмечал, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать в том числе и от омикрон-штамма.

«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал он.

В случае если препарат понадобится адаптировать под новые возбудители, это займёт два-три месяца, добавил Дмитриев.

Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что группа специалистов ведомства направлена в Южно-Африканскую Республику для помощи в борьбе с COVID-19. Там уточнили, что в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора, а также партия российских тест-систем для диагностики COVID-19.

Борьба с коронавирусом в регионах РФ

В период пандемии COVID-19 власти российских регионов самостоятельно принимают решение об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

Так, в Крыму ввели систему QR-кодов для допуска на массовые мероприятия.

«Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях... осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-кода», — сообщается в указе главы региона Сергея Аксёнова.

Граждане также могут предъявить сертификат о перенесённом COVID-19.

Также власти республики продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Кроме того, для данной категории граждан с 15 декабря отменён льготный проезд в общественном транспорте.

В то же время губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, согласно которому заведениям общественного питания в новогоднюю ночь разрешается работать до 02:00. Решение было принято на фоне снижения количества случаев коронавируса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без QR-кода о вакцинации против COVID-19.