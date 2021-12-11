Проведено более 231 млн тестов: в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
В России за прошедшие сутки было выявлено 30 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них отмечено в Москве (3140), Санкт-Петербурге (2045) и Московской области (1833).
За это время полностью выздоровели 36 446 человек, 1171 — скончались.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 986 967. С начала пандемии в России вылечились 8 709 964 пациента, умерших — 288 351.
Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 231 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.
В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в Москве за минувшие сутки были госпитализированы 760 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 581 заболевший.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в столице по состоянию на 10 декабря сделано более 6,4 млн прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, ещё 5,9 млн — вторым.
Уровень коллективного иммунитета в российской столице составил 72,2%.
Штамм «омикрон»
Накануне глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра получили образец нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, выделить штамм удалось от заразившихся россиян, вернувшихся из-за рубежа.
«Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — рассказал он.
Напомним, 6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-вариант COVID-19.
- Reuters
- © Stephane Mahe
Гинцбург добавил, что они были вакцинированы и переносят заболевание в лёгкой форме.
«Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — приводит его слова РИА Новости.
Гинцбург добавил, что центр собрал конструкцию вакцины против нового штамма.
«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — подчеркнул учёный.
Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ноябре в ряде африканских стран. По данным учёных, этот вариант отличается большим количеством мутаций. Многие государства закрыли авиасообщение с Африкой и усилили карантинные меры для прибывающих с континента граждан.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «Известиям» отмечал, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать в том числе и от омикрон-штамма.
«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал он.
В случае если препарат понадобится адаптировать под новые возбудители, это займёт два-три месяца, добавил Дмитриев.
Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что группа специалистов ведомства направлена в Южно-Африканскую Республику для помощи в борьбе с COVID-19. Там уточнили, что в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора, а также партия российских тест-систем для диагностики COVID-19.
Борьба с коронавирусом в регионах РФ
В период пандемии COVID-19 власти российских регионов самостоятельно принимают решение об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.
Так, в Крыму ввели систему QR-кодов для допуска на массовые мероприятия.
«Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях... осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-кода», — сообщается в указе главы региона Сергея Аксёнова.
Граждане также могут предъявить сертификат о перенесённом COVID-19.
Также власти республики продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Кроме того, для данной категории граждан с 15 декабря отменён льготный проезд в общественном транспорте.
В то же время губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, согласно которому заведениям общественного питания в новогоднюю ночь разрешается работать до 02:00. Решение было принято на фоне снижения количества случаев коронавируса.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без QR-кода о вакцинации против COVID-19.