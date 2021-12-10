В Свердловской области смягчили систему QR-кодов

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без QR-кода о вакцинации против COVID-19.
В Свердловской области смягчили систему QR-кодов
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

В документе сказано, что разрешен вход без QR-кода «в  ортопедические салоны и салоны сотовой связи».

Помимо того, на девять пунктов расширили перечень  документов, которые необходимо предъявить вместе с QR-кодом для входа в зоны COVID-free.

Таким образом, можно показать удостоверение офицера, моряка, судьи или служебное удостоверение сотрудника силовых структур. Также подойдёт справка об освобождении из мест заключения, свидетельство беженца, временное удостоверение личности, справка о временном проживании в России и свидетельство о предоставлении убежища.

Ранее в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет. 

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