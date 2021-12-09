В Тверской области поддержали законопроект о QR-кодах

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Депутаты Тверской области поддержали федеральную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.
В Тверской области поддержали законопроект о QR-кодах
  • РИА Новости

«Депутаты Законодательного собрания Тверской области 9 декабря большинством голосов поддержали внесённый правительством России в Государственную думу проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Для принятия решения депутаты провели консультации с врачами, предпринимателями и представителями общественных организаций.

Ранее в парламенте Красноярского края поддержали соответствующую инициативу.

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