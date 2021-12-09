В Красноярском крае поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Красноярского края поддержали федеральную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.

По данным РИА Новости, за внесение изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий введение QR-кодов для посещения общественных мест, проголосовали 32 депутата. Девять парламентариев высказались против.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее в парламенте Карелии поддержали соответствующую инициативу.