В Красноярском крае поддержали законопроект о QR-кодах
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По данным РИА Новости, за внесение изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий введение QR-кодов для посещения общественных мест, проголосовали 32 депутата. Девять парламентариев высказались против.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.
Ранее в парламенте Карелии поддержали соответствующую инициативу.