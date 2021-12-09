Парламент Карелии поддержал законопроект о QR-кодах

На заседании заксобрания Карелии депутаты поддержали федеральную инициативу о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Об этом сообщает Интерфакс.

За принятие законопроекта проголосовал 21 депутат, девять высказались против.

Ранее соответствующую инициативу поддержали парламентский комитет по здравоохранению и Общественная палата республики.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее петербургское заксобрание поддержало поправки к федеральному закону, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.