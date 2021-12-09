Парламент Карелии поддержал законопроект о QR-кодах
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
За принятие законопроекта проголосовал 21 депутат, девять высказались против.
Ранее соответствующую инициативу поддержали парламентский комитет по здравоохранению и Общественная палата республики.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.
Ранее петербургское заксобрание поддержало поправки к федеральному закону, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.