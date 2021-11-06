«Есть высокая востребованность»: Мурашко анонсировал дополнительные поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что поставки дополнительных объёмов вакцины «Спутник Лайт» в регионы начнутся со следующей недели. Министр обратил внимание на высокую востребованность однокомпонентного препарата в стране. Он также заявил о существенном росте интереса россиян к вакцинации. По его словам, число желающих сделать прививку от COVID-19 выросло в четыре-пять раз.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дополнительные поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в российские регионы начнутся в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-подхода по итогам рабочей поездки в Рязанскую область.

«В доступности есть вакцины все. Видим, что высокая востребованность и вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели мы планируем начать поставки в регионы», — сказал министр.

Наряду с этим Мурашко заявил о значительном увеличении числа россиян, которые вакцинируются от коронавируса. По его словам, темпы прививочной кампании выросли в четыре-пять раз.

Накануне, 5 ноября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в России достиг 48%. Сообщалось, что вакцинацию полного цикла прошли более 57,2 млн россиян. Первый компонент получили более 60 млн человек.

Востребованность «Спутника Лайт»

Предназначенный для повторной вакцинации препарат «Спутник Лайт» широко востребован во многих российских регионах. В последнее время на фоне роста числа желающих сделать прививку ряд субъектов, в частности Свердловская и Воронежская области, сообщали, что у них закончились запасы однокомпонентного препарата.

В связи с этим в конце октября в Министерстве здравоохранения сообщили об организации дополнительных поставок «Спутника Лайт» в регионы. При этом в пресс-службе Минздрава подчёркивали, что во всех субъектах Федерации есть достаточный запас двухкомпонентных вакцин против COVID-19.

На минувшей неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet новой статьи о вакцине «Спутник Лайт».

«Исследование безопасности и иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» подтверждает, что препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица)», — говорилось в релизе.

Отмечается, что в ходе исследования большинство побочных явлений у участников были мягкими или средними, серьёзных нежелательных явлений не было зарегистрировано.

Кроме того, в середине октября в РФПИ опубликовали результаты анализа эффективности «Спутника Лайт» против штамма «дельта», получившего широкое распространение по всему миру.

Согласно представленным данным, эффективная защита препарата «Спутник Лайт» против штамма «дельта» в течение трёх месяцев после вакцинации оказалась на уровне 70%, а в возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. Эти показатели получены на основе данных 28 тыс. лиц, однократно сделавших прививку препаратом «Спутник Лайт», в сравнении с контрольной группой из 5,6 млн невакцинированных граждан.

Как отметили в РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин. Многие из этих препаратов, отметили в фонде, демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% уже через пять месяцев после вакцинации.

Рост заболеваемости среди детей

В субботу, 6 ноября, глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил, что в стране растёт детская заболеваемость коронавирусом. В этой связи завершаются исследования препарата для защиты несовершеннолетних от COVID-19, разработанного на базе вакцины «Спутник V».

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идёт экспертиза — завершается уже — новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник V», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — отметил министр.

В конце октября власти Москвы рассказали, что в столице проводится исследование безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 для детей.

В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения сообщили, что результаты первого этапа исследования показывают: двукратная вакцинация добровольцев как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, может привести к формированию хорошего клеточного иммунитета.