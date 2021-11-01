В Санкт-Петербург доставили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
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- РИА Новости
«На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тыс. доз», — говорится в сообщении.
Власти Санкт-Петербурга отметили необходимость наращивать темпы вакцинации.
«Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Полный цикл вакцинации в городе прошли более 1,9 млн человек.
Ранее в петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт».