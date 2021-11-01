В Санкт-Петербург доставили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в объёме 100 тыс. доз. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тыс. доз», — говорится в сообщении.

Власти Санкт-Петербурга отметили необходимость наращивать темпы вакцинации.

«Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Полный цикл вакцинации в городе прошли более 1,9 млн человек.

Ранее в петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт».