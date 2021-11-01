В Санкт-Петербург доставили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в объёме 100 тыс. доз. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В Санкт-Петербург доставили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тыс. доз», — говорится в сообщении.

Власти Санкт-Петербурга отметили необходимость наращивать темпы вакцинации.

«Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Полный цикл вакцинации в городе прошли более 1,9 млн человек.

Ранее в петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить