В петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт»

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В петербургском Комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе.
В петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На фармбазе вакцины нет. В поликлиниках имеется порядка 35 тыс. доз на тех, кто записался. Этого хватит примерно до конца недели», — сообщили kp.ru в пресс-службе Комздрава.

При этом в ведомстве подчеркнули, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» имеется в наличии и в достатке.

Ранее начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия отметила, что коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет на уровне 80%.

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