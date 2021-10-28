В петербургском Комздраве прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт»

В петербургском Комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе.

«На фармбазе вакцины нет. В поликлиниках имеется порядка 35 тыс. доз на тех, кто записался. Этого хватит примерно до конца недели», — сообщили kp.ru в пресс-службе Комздрава.

При этом в ведомстве подчеркнули, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» имеется в наличии и в достатке.

Ранее начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия отметила, что коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет на уровне 80%.