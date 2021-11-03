В РФПИ рассказали о новой статье The Lancet о «Спутнике Лайт»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о публикации в журнале The Lancet новой статьи о российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт».
В РФПИ рассказали о новой статье The Lancet о «Спутнике Лайт»
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет о публикации НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета», — говорится в заявлении фонда.

Ранее в РФПИ сообщили о высокой эффективности «Спутника V» по защите пожилых от COVID-19.

В октябре в фонде сообщали, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

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