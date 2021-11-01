РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» по защите пожилых от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает надёжную защиту от инфицирования COVID-19 пациентов старше 60 лет. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование в Аргентине.

«РФПИ объявил о результатах исследования в Аргентине, которые показывают, что российская вакцина «Спутник V» обладает высокой эффективностью в предотвращении инфицирования COVID-19 людей старше 60 лет», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 660 тыс. жителей Буэнос-Айреса в возрасте 60 и более лет, которые прошли вакцинацию препаратами «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm.

«Результаты исследования показывают, что уровень инфицирования снизился более чем на 88% среди прошедших полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», — добавили в РФПИ.

По его данным, полный курс вакцинации российским препаратом позволил снизить смертность от COVID-19 на 96,6%.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».