РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» по защите пожилых от COVID-19

Короткая ссылка
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает надёжную защиту от инфицирования COVID-19 пациентов старше 60 лет. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование в Аргентине.
РФПИ сообщил о высокой эффективности «Спутника V» по защите пожилых от COVID-19
  • AP

«РФПИ объявил о результатах исследования в Аргентине, которые показывают, что российская вакцина «Спутник V» обладает высокой эффективностью в предотвращении инфицирования COVID-19 людей старше 60 лет», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 660 тыс. жителей Буэнос-Айреса в возрасте 60 и более лет, которые прошли вакцинацию препаратами «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm.

«Результаты исследования показывают, что уровень инфицирования снизился более чем на 88% среди прошедших полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», — добавили в РФПИ.

По его данным, полный курс вакцинации российским препаратом позволил снизить смертность от COVID-19 на 96,6%.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить