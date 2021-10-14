В РПФИ рассказали об эффективности сочетания вакцин со «Спутником Лайт»
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- РИА Новости
«Спутник Лайт» является эффективным универсальным бустером для вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino», — говорится в пресс-релизе РФПИ.
Каждая комбинация «Спутника Лайт» с другими препаратами в рамках исследования в Аргентине «стимулировала более высокие титры антител на 14-й день после второго укола» по сравнению с гомогенной схемой вакцинации отдельными препаратами, отметили в фонде.
Кроме того, согласно промежуточным выводам исследования, продемонстрирован высокий профиль безопасности применения «Спутника Лайт» в комбинации со всеми другими вакцинами с «отсутствием серьёзных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях».
Как ранее заявили в РФПИ, исследование в Аргентине показало, что бустерный укол вакцины «Спутник Лайт» даёт сильный иммунный ответ.