В РПФИ рассказали об эффективности сочетания вакцин со «Спутником Лайт»

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Комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
В РПФИ рассказали об эффективности сочетания вакцин со «Спутником Лайт»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Спутник Лайт» является эффективным универсальным бустером для вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

Каждая комбинация «Спутника Лайт» с другими препаратами в рамках исследования в Аргентине «стимулировала более высокие титры антител на 14-й день после второго укола» по сравнению с гомогенной схемой вакцинации отдельными препаратами, отметили в фонде.

Кроме того, согласно промежуточным выводам исследования, продемонстрирован высокий профиль безопасности применения «Спутника Лайт» в комбинации со всеми другими вакцинами с «отсутствием серьёзных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях».

Как ранее заявили в РФПИ, исследование в Аргентине показало, что бустерный укол вакцины «Спутник Лайт» даёт сильный иммунный ответ.

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