В РФПИ рассказали о применении «Спутника Лайт» для бустирования иммунитета

Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» даёт сильный иммунный ответ. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведённое при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».