В РФПИ рассказали о применении «Спутника Лайт» для бустирования иммунитета
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- РИА Новости
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведённое при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ», — говорится в сообщении.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».