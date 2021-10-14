В РФПИ рассказали о применении «Спутника Лайт» для бустирования иммунитета

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Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» даёт сильный иммунный ответ. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ рассказали о применении «Спутника Лайт» для бустирования иммунитета
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведённое при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».

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