Гинцбург рассказал о возможности бустирования иммунитета «Спутником Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».

«Регулярное, раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте «дельта», на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, таким препаратом является «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт», безусловно, с нашей точки зрения, является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире», — добавил Гинцбург.

Он уточнил, что бустирование данной вакциной может продлить иммунитет к коронавирусу ещё почти на полгода.

Ранее Николай Крючков, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог, в беседе с радио Sputnik рассказал, как организм может отреагировать на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, которую врачи советуют делать каждые полгода.