В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»
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- РИА Новости
«В настоящий момент вакцины «Спутник Лайт» у нас на территории нет: тот (запас. — RT), что был, закончился», — цитирует Крекова ТАСС.
Он добавил, что в Свердловской области находится 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», во всех медицинских учреждениях региона есть оба компонента.
В Минздраве сообщили о решении вопроса с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах.
Ранее в Санкт-Петербург доставили 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».