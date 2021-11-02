В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»

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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт». При этом, по его словам, запасов вакцины «Спутник V» достаточно.
В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В настоящий момент вакцины «Спутник Лайт» у нас на территории нет: тот (запас. — RT), что был, закончился», — цитирует Крекова ТАСС.

Он добавил, что в Свердловской области находится 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», во всех медицинских учреждениях региона есть оба компонента.

В Минздраве сообщили о решении вопроса с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах.

Ранее в Санкт-Петербург доставили 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

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