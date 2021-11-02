В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт». При этом, по его словам, запасов вакцины «Спутник V» достаточно.

«В настоящий момент вакцины «Спутник Лайт» у нас на территории нет: тот (запас. — RT), что был, закончился», — цитирует Крекова ТАСС.

Он добавил, что в Свердловской области находится 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», во всех медицинских учреждениях региона есть оба компонента.

В Минздраве сообщили о решении вопроса с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах.

Ранее в Санкт-Петербург доставили 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».