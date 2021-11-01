В Минздраве сообщили о решении вопроса с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вопрос с нехваткой в некоторых российских регионах вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» решён.

Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены», — отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день «отправка идёт везде».

Ранее в Минздраве сообщили, что дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы будут осуществлены в ближайшую неделю.

Глава Минздрава России отмечал, что вакцина «Спутник Лайт» должна применяться для повторной вакцинации.