В Минздраве рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации
- РИА Новости
«В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — цитирует ТАСС Мурашко.
Как ранее сообщал Минздрав, дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы будут осуществлены в ближайшую неделю.
По данным на 29 октября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8%, а хотя бы одним компонентом вакцин привились уже свыше 56,7 млн человек.
Полностью курс вакцинации прошли почти 51 млн россиян.