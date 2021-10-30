В Минздраве рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, 30 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — цитирует ТАСС Мурашко.

Как ранее сообщал Минздрав, дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы будут осуществлены в ближайшую неделю.

По данным на 29 октября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8%, а хотя бы одним компонентом вакцин привились уже свыше 56,7 млн человек.

Полностью курс вакцинации прошли почти 51 млн россиян.