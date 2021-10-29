В Минздраве назвали сроки дополнительных поставок вакцин в регионы России

Дополнительные поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы России будут осуществлены в ближайшую неделю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

«Дополнительные поставки в субъекты Российской Федерации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили увеличение спроса на вакцинацию от COVID-19.

Участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 ранее заявили о необходимости достичь общемирового уровня вакцинации от коронавируса в 40% до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года.

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8%.