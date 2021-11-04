«Стимул большой благородной работе»: в Москве вдвое увеличены выплаты донорам плазмы с антителами к COVID-19

Размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу с 1 ноября увеличен вдвое — до 10 тыс. рублей. Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, эта мера станет дополнительным материальным стимулом для доноров, чья плазма спасает тысячи людей от тяжёлого течения COVID-19. Тем временем Роспотребнадзор выпустил перечень рекомендаций для семей, в которых кто-либо заболел коронавирусом.

В Москве размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу с 1 ноября увеличен вдвое — до 10 тыс. рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ №1 им. Пирогова.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — цитирует Собянина ТАСС.

Отмечается, что в 2020 году Москва стала первым российским регионом, который начал применять донорскую плазму с антителами для лечения пациентов с тяжёлой формой течения COVID-19. В пресс-службе мэра уточнили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

«Эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое», — сказал мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили: проведённые московскими врачами исследования выявили, что переливание плазмы увеличивает выживаемость пациентов на 19%, а необходимость перевода пациента на ИВЛ сокращается вдвое.

Согласно действующим правилам, донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане, имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года. Допустимый возрастной диапазон — от 18 до 55 лет. Также предъявляются требования к весу — более 50 кг. У добровольца также не должно быть временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, за 1,5 года программы донорами стали 30 тыс. человек. При этом 20% сдали плазму повторно, а 75 доноров сдали плазму 10 раз и более.

Напомним, что в России третий день подряд фиксируется антирекорд по числу умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедшие сутки скончались 1195 пациентов с COVID-19. Накануне этот показатель составил 1189 человек, а днём ранее — 1178.

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За прошедшие 24 часа в стране выявлено 40 217 заболевших. С начала пандемии в РФ подтверждено 8 673 860 случаев COVID-19. При этом 7 477 366 пациентов полностью вылечились. Общее число летальных исходов достигло 243 255.

Рекомендации для тех, у кого в семье выявлен COVID-19

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для случаев, когда коронавирусом заболел кто-то из членов семьи. Алгоритм действий опубликован на сайте ведомства.

В первую очередь специалисты порекомендовали вызвать врача и выделить больному отдельную комнату. Если помещение найти невозможно, то Роспотребнадзор советует соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного.

«Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями», — отмечается в публикации.

Рекомендуется проветривать помещение каждые два часа, соблюдать чистоту и как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности.

Заболевшему также нужно выделить отдельную посуду и столовые приборы, которые необходимо дезинфицировать после каждого приёма пищи. Наряду с этим требуется обеспечить условия для приёма больным пищи отдельно от других членов семьи.

Ухаживать за больным должен только один член семьи, ему следует носить маску и перчатки.

Искусственный интеллект при диагностике COVID-19

Выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ) столичным рентгенологам помогает искусственный интеллект, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

За полтора года нейросети проанализировали более миллиона исследований для диагностики COVID-19. Благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты. В экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования.

На сегодняшний день нейросети помогли московским рентгенологам обработать уже более миллиона таких исследований для выявления COVID-19.

Протоколы и снимки исследований можно получить на сайте mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Отмечается, что результат исследования предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM, к которому прилагается программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по её использованию.