Глава ВОЗ считает неприемлемой ситуацию с доступом к вакцинам от COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что нынешняя ситуация с доступом к вакцинам от коронавируса является «скандальной и неприемлемой».
Глава ВОЗ считает неприемлемой ситуацию с доступом к вакцинам от COVID-19
  • Reuters

«Эта пандемия продемонстрировала жизненную важность многосторонности и солидарности в противодействии глобальным угрозам для здоровья», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Баку на форуме «Мир после COVID-19».

Гебрейесус отметил, что, несмотря на усилия организации, неравенство в вопросе доступа к вакцинам сохраняется.

«В странах с высокими доходами почти две трети населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины, тогда как в государствах с низкими доходами вакцину получили менее 5% жителей, —

Глава ВОЗ назвал данную ситуацию «скандальной и неприемлемой».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 приводит к развитию новых штаммов инфекции.

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