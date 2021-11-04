Психолог Головизнина рассказала, как избежать стресса в пандемию

Психолог, эксперт по работе с сознанием Инна Головизнина рассказала, как избежать стресса в пандемию.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что прежде всего нужно уделить внимание режиму дня.

«Когда у нашего тела есть стабильность, это передаётся нервной системе, и это самая лучшая профилактика депрессии из ныне существующих», — отметила эксперт.

По её словам, важно отмечать моменты, которые не меняются — место жительства, маршруты, магазины.

«Плюс, конечно, физическая разрядка. Хотя бы в стрессовые периоды очень важно бывать на свежем воздухе и обязательно ходить пешком, это самый лучший инструмент для выхода стресса», — сказала Головизнина.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.