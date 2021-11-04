Врач напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко напомнил о важности вакцинации от коронавируса.

«Хочу ещё раз напомнить всем, что сегодня вакцинация — единственный способ защиты от тяжёлого течения COVID-19», — цитирует медика сайт «Аргументы и Факты».

Вечорко отметил, что штамм «дельта» характеризуется быстрым развитием заболевания и поражением лёгких.

«Пациенты поступают тяжёлые и очень тяжёлые, с сопутствующими заболеваниями, осложнёнными коронавирусной инфекцией», — рассказал он.

По словам Вечорко, тяжесть заболевания усугубляется самолечением, когда заболевшие затягивают с обращением за медицинской помощью.

«Вакцинация — защита для организма, которая облегчает тяжесть течения болезни», — добавил врач.

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