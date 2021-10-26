Многофункциональные аппараты: в чём специфика российских «лесных» дронов-поисковиков

В России разрабатываются беспилотники, приспособленные для выполнения поисковых задач в лесистой местности, сообщил замначальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС Борис Вишняков. По его словам, такие БПЛА прежде всего позволят обнаруживать беглых преступников и редких животных. Линейка дронов-поисковиков должна быть создана в течение одного-двух лет. Как полагают эксперты, на беспилотниках будет установлена аппаратура, работающая в оптическом и инфракрасном спектре, а на наиболее габаритных БПЛА — радиолокационные станции. Дроны-поисковики будут востребованы в силовых ведомствах, лесоохране и при различных поисково-спасательных операциях.

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) разрабатывает БПЛА для поиска беглых преступников, а также отслеживания и фотографирования редких животных в лесистой местности. Об этом сообщил в комментарии ТАСС заместитель начальника отделения по программным комплексам предприятия Борис Вишняков.

«Ведутся работы по созданию дронов, способных на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять поиск любых объектов… Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местонахождение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — сказал Вишняков.

Как считает специалист, создание таких беспилотных летательных аппаратов — «вопрос близлежащей перспективы». По прогнозу Вишнякова, коллектив ГосНИИАС сможет изготовить БПЛА для применения в лесистой местности в течение одного-двух лет.

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ГосНИИАС — один из ведущих разработчиков различных методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности. Предприятие участвует в создании авиационной техники на всех этапах её жизненного цикла — от разработки концепции летательных аппаратов до их модернизации.

Последнее время ГосНИИАС уделяет внимание развитию технологий искусственного интеллекта в сфере беспилотной авиации. По мнению учёных, их применение позволит решать задачи наблюдения, обнаружения, навигации и управления дронами.

В разговоре с RT главный редактор специализированного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов отметил, что разработка БПЛА для поиска беглых преступников и отслеживания редких животных проводится ГосНИИАС в широкой кооперации с другими предприятиями. Как предполагает эксперт, государственная компания изготовит бортовые системы, а сам дрон будет создан другой организацией.

«ГосНИИАС известен разработками в области интеллектуальных систем, в том числе в том, что касается машинного зрения. Исходя из этого, можно допустить, что беспилотный аппарат, который послужит в качестве платформы в решении указанных задач, может быть взят у стороннего поставщика», — рассуждает аналитик.

«Скрытые объекты»

Как полагают эксперты, появление дронов, способных эффективно действовать в лесистой местности, значительно облегчит задачу поиска животных и людей, в том числе беглых преступников, которые нередко пытаются «раствориться» в так называемой закрытой местности — на территории, покрытой лесами и кустарниками с горным, холмистым или равнинным рельефом.

Вертолёты над лесной полосой

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT заслуженный военный лётчик Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заявил, что поиск и обнаружение в лесистой местности — очень сложная задача. Для её решения приходится либо прочёсывать лесной массив, что требует привлечения большого количества людей, либо поднимать в воздух авиацию.

«Если говорить про применение летательных аппаратов, то традиционно для этого используются вертолёты и легкомоторные самолёты, но их эффективность ограничена, особенно когда человек маскируется или просто пытается скрыться под кронами деревьев», — пояснил Попов.

В Минобороны РФ для «сканирования» лесных массивов используются беспилотники «Орлан-10» и «Элерон». В сентябре в Амурском общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) прошло учение по «обнаружению групп людей, а также скрытых объектов условного противника в лесистой местности». Дроны провели радиотехническую разведку и применили средства наблюдения, работавшие в оптическом и инфракрасном спектрах в сложных метеоусловиях.

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«В ходе учения БПЛА работали с высот от 2 до 6 тыс. метров и передавали информацию наземному оператору в режиме реального времени. Данные анализировались на командных пунктах наших войск, после чего принимались решения по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов», — отмечается в сообщении пресс-службы ВВО.

Между тем у современных моделей беспилотников есть ряд недостатков, ухудшающих возможности в области поиска и идентификации. Например, в августовском номере журнала «Военная мысль» была опубликована статья под авторством трёх полковников, в которой заявлялось, что «Орлан-10» на этапе анализа радиоэлектронной обстановки выявляет «не более 60% объектов, подлежащих огневому поражению».

Также определённые сложности есть с эксплуатацией на местности дронов с самолётным типом посадки («Орлан-10» и «Элерон» приземляются с помощью специальных парашютов). Так, в материалах 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ сообщается, что такие БПЛА требуют обязательной привязки к наземной инфраструктуре, применения курсо-глиссадного и «другого посадочного оборудования».

По мнению Попова, во всём мире наблюдается достаточно бурный процесс совершенствования БПЛА, в том числе в части средств технического зрения, позволяющих «сканировать» лесные массивы.

Известно, что ранее для поиска под кронами деревьев сотрудники Массачусетского технологического института (США) предложили использовать автономные дроны, оборудованные лидар-системами (LIDAR — Light Identification Detection and Ranging). Аппаратура производит импульсы ультрафиолетового, ближнего инфракрасного или видимого света. После того как луч отразился от цели, его свойства подвергаются анализу, результатом которого становится информация об объекте.

Принцип работы лидар-систем Массачусетского технологического института основан на анализе кластеров деревьев, каждый из которых представляет собой уникальную структуру. Если установленная на беспилотнике аппаратура обнаружила человека, то его координаты передаются на электронную карту.

БПЛА

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Недостатком своей разработки американские исследователи называют необходимость периодически устанавливать связь БПЛА с наземным пунктом управления.

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин обратил внимание на несовершенство современных комплексов наблюдения и разведки, получающих информацию от беспилотников.

«Если говорить в целом про возможности БПЛА, то самая главная преграда сейчас — это недостаточно эффективное программное обеспечение. Это сложный и дорогостоящий продукт, но именно ПО должно обеспечивать анализ информации. В этой сфере предстоит ещё очень многое сделать и России, и остальным странам», — сказал Литовкин.

Перспективный проект

По мнению Попова, коллектив ГосНИИАС создаёт линейку дронов с разными показателями по дальности и высоте полёта. Это позволяет предоставить заказчикам комплексный подход в области поисковых мероприятий.

«Задачи в этом отношении могут сильно отличаться. Если важна оперативность, то в заданной локации логично применять аппараты малых и средних размеров, если времени на поиск больше и площадь мониторинга существенная, то нужны уже более тяжёлые и высотные БПЛА», — рассуждает Попов.

Как считает эксперт, дроны-поисковики должны оснащаться оптико-электронным и инфракрасным оборудованием. Последнее позволяет сканировать лесной массив в ночное и сумеречное время.

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При этом на крупногабаритных высотных дронах имеет смысл установить ещё и радар радиолокационного контроля подстилающих поверхностей, говорит Попов. Для подобных задач в России не первый год ведутся разработки малогабаритных программных радиолокационных станций. Такие изделия позволяют картографировать местность и осуществлять селекцию наземных (надводных) движущихся целей.

По прогнозу эксперта, БПЛА ГосНИИАС будут «многофункциональными аппаратами». Они подойдут для мониторинга лесов на предмет выявления очагов пожара, поиска потерявшихся людей, обнаружения обломков разбившихся летательных аппаратов и поимки браконьеров.

Попов напомнил, что на сегодняшний день в гражданской сфере уже эксплуатируются дроны-поисковики. В частности, их использует добровольческий отряд «Лиза Алерт». Как утверждают руководители этой некоммерческой организации, применение БПЛА вносит существенный вклад в спасение пропавших детей.

Денис Федутинов также полагает, что ГосНИИАС реализует весьма перспективный проект. По его мнению, государственное предприятие наверняка будет постоянно совершенствовать свои беспилотники, повышая массу полезной нагрузки и улучшая систему управления.

«Данный проект мог бы развиваться в плане расширения спектра применяемых бортовых систем наблюдения и усложнения системы навигации и управления. Это должно позволить осуществить переход от полётов в плоскости (над лесом) к полноценным полётам в трёхмерном пространстве с возможными снижениями для дообследования определённых участков», — резюмировал Федутинов.