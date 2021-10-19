«Страдает психическим расстройством»: что известно о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в Вологде

Подозреваемая в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой в Вологде задержана. Женщина, страдающая психическим расстройством, пыталась скрыться, поймать её удалось на территории Карелии. После задержания её доставили в одно из медучреждений Беломорска. Девочка пропала в субботу, 16 октября, но искать её начали только на следующий день: мать думала, что София осталась у бабушки. СК также открыл уголовное дело против сотрудников органов опеки, которые не выявили опасное положение в семье, считавшейся неблагополучной. Уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») возбуждено и в отношении матери Софии. После трагедии полиция изъяла из семьи старшего брата убитой девочки.

Полицейские задержали в Карелии женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой из Вологды. Пропавшего 16 октября ребёнка безуспешно пытались отыскать сотни человек. 18 октября удалось найти лишь её тело.

«Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и его мотивов», — сообщает СУ СК по Вологодской области.

Как рассказали в ведомстве, жительница Вологды встретила Софию и ещё одну девочку 16 октября около 13:00 у одного из магазинов и заманила их к себе домой с помощью сладостей.

«Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй, девятилетней, совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — сообщили в региональном управлении СК.

Как удалось выяснить СМИ, речь идёт о 40-летней Ульяне Ланской.

«Подозревается в убийстве женщина, ранее лишённая родительских прав в отношении двоих детей и страдающая психическим расстройством», — написала уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ушла и не вернулась

София Жаворонкова ушла из дома на улице Воровского в субботу, 16 октября, в 10 часов утра. Хватились её только спустя сутки. Сначала мать не стала бить тревогу, решив, что девочка осталась погостить у бабушки.

Искать девочку начали только на следующий день — с полудня 17 октября. Поисками занимались представители СК, МВД, МЧС, волонтёры поисково-спасательных отрядов и просто неравнодушные горожане. По данным областного ГУ МЧС, только в первые сутки к поискам привлекли 328 человек и 60 единиц техники, в том числе два плавсредства.

Параллельно следователи СК отрабатывали все версии — допрашивали жителей города, родственников, знакомых и учителей. После того как первые поиски не дали результатов, в понедельник по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по Вологде СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Отследили по камерам

В понедельник группировку по поиску пропавшей девочки увеличили вдвое — в общей сложности в поисках принимали участие уже 640 человек. Тщательно проверили объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы.

Поиски велись и на воде, потому что дом и школа Софии расположены недалеко от реки. Также в поисках использовали собак — задействовали четыре кинологических расчёта.

18 октября волонтёры смогли найти рюкзак и тетрадь Софии. Они валялись на улице Гагарина — на противоположном от дома и школы девочки конце города.

Собакам удалось взять след, но вскоре он оборвался. Однако на той же улице в одном из местных магазинов девочку удалось отследить по записям камер видеонаблюдения. Она была вместе со взрослой женщиной, которая делала покупки. Вскоре спутницу Софии смогли опознать, ею оказалась Ульяна Ланская, живущая неподалёку. К ней на квартиру для обыска выехали оперативники. Дома никого не оказалось, и дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. В ходе обыска обнаружили труп пропавшей девочки.

Вскоре задержали и хозяйку квартиры, которая попыталась скрыться в другом регионе. По данным 112, Ланскую задержали фактически случайно. Она находилась в поезде Санкт-Петербург — Мурманск и, по предварительным данным, пыталась покончить с собой. В бессознательном состоянии её доставили в больницу города Беломорска, где благодаря разосланным ранее ориентировкам и опознали.

Дела против матери и сотрудников опеки

СК России также возбудил уголовное дело против сотрудников опеки и матери убитой девочки.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность, приведшая к смерти»). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребёнку не уделяла», — сообщили журналистам в пресс-службе СК.

«Семья ребёнка неблагополучная. Девочку воспитывали мама и бабушка, там ещё сожитель есть, его проверяли, ничего плохого о нём нет. Мама злоупотребляет спиртными напитками. Состояла на учёте — внутришкольном и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Вчера сотрудники полиции изъяли из семьи старшего ребёнка, мальчика 2007 года рождения, потому что на момент приезда сотрудников полиции мать находилась в нетрезвом состоянии, посторонние граждане были в квартире», — рассказала во вторник ТАСС детский омбудсмен Виктория Смирнова.

По её словам, будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав. Сейчас 14-летний мальчик проходит обследование в больнице, после чего его поместят в реабилитационный центр.