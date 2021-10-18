Шестиклассник «в состоянии эмоционального расстройства»: что известно о стрелявшем в школе в Пермском крае

В посёлке Сарс Октябрьского района Пермского края в одной из школ произошёл инцидент со стрельбой. Огонь открыл 12-летний подросток, ученик шестого класса. Он произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок. Остановила мальчика директор школы, которая убедила его отдать оружие. В результате ЧП ссадины получил 11-летний учащийся, его отпустили домой после оказания помощи в больнице.

Утром в понедельник, 18 октября, в одном из общеобразовательных учреждений Пермского края — школе в посёлке Сарс — произошёл инцидент со стрельбой. Огонь открыл 12-летний учащийся заведения, его задержали. В результате происшествия пострадал один несовершеннолетний 11 лет.

«Около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение, что в школе несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок... Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как указали в Министерстве безопасности региона, обезоружила мальчика, который находился «в состоянии эмоционального расстройства», директор школы, которая «увела ребёнка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие».

Наряду с этим источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после стрельбы ученики заведения стали выбегать из здания, многие — без верхней одежды. Некоторых учеников забрали родители, кто-то направился к родственникам или знакомым. При этом местоположение некоторых учащихся младших классов ещё устанавливается.

«Все оперативные службы после сообщения о стрельбе в школе быстро прибыли на место происшествия», — сказал источник ТАСС.

Как указывает источник Интерфакса, в момент ЧП в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов.

Ученица школы Пермского посёлка Сарс рассказала RT, что ученик принёс в школу оружие, чтобы отомстить однокласснице.

«Когда я была в раздевалке, раздался некий хлопок, но мы не придали этому значения. Через минуту я поднялась на второй этаж (там находился стрелок) и услышала, что учителя говорят нам срочно бежать в спортивный зал. Когда все ученики, находившиеся в этот момент в школе, собрались в зале, нас вывели на стадион через запасной выход и отправили домой. Стрелком был 12-летний ученик. Я его лично не знала. По его словам, причиной его поступка была травля в школе, а именно — его часто обзывала одна девочка, и он украл у папы оружие с целью убить ее. Ещё он рассказал, что в ночь перед произошедшим к нему во сне якобы пришёл бог и сказал: «Убивай всех, кто попадётся на глаза», — заявил девочка.

Она также отметила, что подросток успел сделать только два выстрела, и подтвердила, что директор убедила мальчика сдать оружие.

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Позднее в Минздраве Прикамья сообщили, что в результате инцидента пострадал один ребёнок, его госпитализировали в Октябрьскую ЦРБ «в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами».

«Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Министерстве образования региона сообщили об отмене всех занятий в учреждении, родителей и детей призвали сохранять спокойствие. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Махонина будет проведена проверка охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Вдобавок, в округ выехали представили Минобразования, в том числе курирующие работу с психологами.

Помимо этого, была открыта линия психологической помощи для родителей и детей.

По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«По уголовным делам проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято следственным управлением на особый контроль», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что устанавливают мотивы 12-летнего школьника, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию. При этом следователи в связи с действиями подростка проводят доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооружённого школьника по территории учебного заведения», — заявили в СК.

Вместе с тем источник ТАСС указал, что подросток в силу возраста не будет привлечён к уголовной ответственности, поскольку общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет. При этом в законодательстве есть положение, согласно которому несовершеннолетние старше 11 лет «на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста».