В Пермском крае проверят охранную организацию после стрельбы в школе

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Власти Пермского края проверят охранную организацию, обеспечивавшую безопасность в школе в Октябрьском городском округе, где шестиклассник устроил стрельбу.
В Пермском крае проверят охранную организацию после стрельбы в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона.

«По поручению главы региона, краевой Минтербез проведёт проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, в округ выехали представители Министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Как рассказала ученица 11-го класса в беседе с URA.RU, после начала стрельбы учеников школы экстренно эвакуировали и отправили домой. По её словам, некоторых учеников закрыли в классах.

Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы один ребёнок получил ссадины, после оказания помощи его отпустили домой.

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