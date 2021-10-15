«Важнейшее мероприятие общенационального значения»: в России стартовала перепись населения

На всей территории России началась перепись населения. В ходе переписи гражданам РФ предстоит ответить на 33 вопроса: 23 из них касаются социально-демографических характеристик, десять — жилищных условий. Впервые эту процедуру можно пройти в онлайн-формате — на едином портале «Госуслуги». Этой опцией уже воспользовались более миллиона человек. При этом в Минцифры указали, что заполнение электронной анкеты занимает не более 25 минут.

В пятницу, 15 октября, на всей территории Российской Федерации стартовала перепись населения. Завершение процедуры намечено на 14 ноября, кроме отдалённых и труднодоступных территорий страны, где перепись продлится до 20 декабря.

«Это важнейшее мероприятие общенационального значения, её итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из её жителей», — заявил руководитель Росстата Павел Малков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, ведомство и его многочисленные партнёры провели огромную работу по подготовке к переписи населения.

«Результат нашей совместной работы — 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире. И конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая, и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России», — подчеркнул он.

Он также отметил, что переписчики при посещении граждан обязаны быть в маске. Связано это с пандемией COVID-19.

«Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы», — пояснил он.

Подчеркнём, что впервые в российской истории перепись проходит в онлайн-формате — пользователи портала Госуслуг могут заполнить электронный переписной лист, используя компьютер, планшет, смартфон, имеющие доступ к интернету.

«Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтверждённую учётную запись. Впервые в истории страны все переписчики пойдут не с бумажными книгами, а с планшетами отечественного производства, которых произведено 360 тысяч. В будущем планшеты планируется переиспользовать для проведения исследований Росстатом, а также для улучшения оказания услуг гражданам, особенно в социальной сфере. За счёт цифровизации Росстат сможет быстрее обрабатывать переписные листы с применением современных технологий работы с данными. В частности, будут применяться технологии искусственного интеллекта», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также интерактивную форму для сбора статистических данных могут заполнить проживающие в России граждане других стран — им необходимо иметь учётную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтверждённым СНИЛС.

Согласно данным Минцифры, в течение первых суток в переписи посредством онлайн-формата уже приняли участие более 1 млн человек.

РИА Новости

© Павел Лисицын

По словам замглавы Минцифры России Олега Качанова, электронная анкета специально адаптирована для удобного заполнения.

«Реализован простой и интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки. Время заполнения листа на портале — 15–25 минут. Важно, что черновик переписного листа сохраняется на каждом поле ввода. То есть, пользователь может сделать перерыв и завершить заполнение анкеты позднее», — пояснил он.

Возможность принять участие в переписи населения в онлайн-формате доступна в период с 15 октября по 8 ноября. Согласно данным ВЦИОМ, 85% россиян собираются принять участие в переписи: 43% — точно, а ещё 42% — скорее всего.

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В ходе переписи гражданам РФ предстоит ответить на 33 вопроса, 23 из них затронут социально-демографические характеристики (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей и другие), оставшиеся десять будут касаться жилищных условий, в частности, надо будет указать тип жилого помещения, год постройки дома, наличие туалета и интернета.

При этом временно проживающим в России придётся ответить на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в РФ и продолжительность пребывания.

Как отмечал в марте президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, перепись населения позволит получить информацию, необходимую для планирования развития страны.

«Нам нужно подробнее понять структуру населения, этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики и социальной политики», — говорил глава государства.

В последний на данный момент раз перепись населения в России проводилась в 2010 году. Тогда было зафиксировано, что население РФ составляет 142,9 млн человек. Как следует из информации Росстата, с момента последней подобной процедуры произошло около 100 млн демографических событий: рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства.