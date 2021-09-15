В Росстате рассказали, как отличить переписчиков от мошенников

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Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, как отличить переписчиков от мошенников.
В Росстате рассказали, как отличить переписчиков от мошенников
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его предъявить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, переписчик не попросит предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты или сбережений, рассказать, кто владелец жилья.

Как отметил Смелов, переписчики не проводят опросы по телефону.

«Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник», — сказал он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что к проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров.

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