В Росстате рассказали, как отличить переписчиков от мошенников

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, как отличить переписчиков от мошенников.

«Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его предъявить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, переписчик не попросит предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты или сбережений, рассказать, кто владелец жилья.

Как отметил Смелов, переписчики не проводят опросы по телефону.

«Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник», — сказал он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что к проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров.