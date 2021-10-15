В России с 15 октября стартовала перепись населения

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах. Об этом заявил руководитель Росстата Павел Малков.

«Пятнадцатого октября мы даём старт Всероссийской переписи населения», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Росстат и его партнёры провели большую работу по подготовке переписи.

Также Малков подчеркнул, что перепись является важнейшим мероприятием общенационального значения, итоги которого повлияют на будущее страны.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье более 1,6 тыс. волонтёров примут участие в переписи населения.

Добровольцы будут информировать граждан о способах принять участие в переписи, мотивировать посетителей МФЦ присоединиться к ней.