В России с 15 октября стартовала перепись населения

Короткая ссылка
Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах. Об этом заявил руководитель Росстата Павел Малков.
В России с 15 октября стартовала перепись населения
  • РИА Новости

«Пятнадцатого октября мы даём старт Всероссийской переписи населения», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Росстат и его партнёры провели большую работу по подготовке переписи.

Также Малков подчеркнул, что перепись является важнейшим мероприятием общенационального значения, итоги которого повлияют на будущее страны.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье более 1,6 тыс. волонтёров примут участие в переписи населения.

Добровольцы будут информировать граждан о способах принять участие в переписи, мотивировать посетителей МФЦ присоединиться к ней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить