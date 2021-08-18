В Росстате официально назвали сроки проведения Всероссийской переписи населения

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) официально назвала сроки проведения Всероссийской переписи населения.

Как отметили ТАСС в ведомстве, она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

По данным Росстата, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление с новыми датами.

Уточняется, что перепись населения на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, а окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.

Ранее в Росстате сообщали, что сроки проведения Всероссийской переписи населения было решено перенести.