Сроки Всероссийской переписи населения перенесены

Основной этап Всероссийской переписи населения перенесён на период с 15 октября по 14 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата, решение было принято на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, которое прошло 23 июля в координационном центре правительства России.

«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для её организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.

Перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена сначала на апрель 2021 года, позднее — на сентябрь, а потом — на октябрь.