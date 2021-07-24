Сроки Всероссийской переписи населения перенесены
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата, решение было принято на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, которое прошло 23 июля в координационном центре правительства России.
«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнётся 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для её организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.
Перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена сначала на апрель 2021 года, позднее — на сентябрь, а потом — на октябрь.