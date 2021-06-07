Путин поручил проработать перенос переписи населения на октябрь
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Как отмечается, соответствующее поручение дано правительству, МВД, МЧС, Минобороны, Минюсту, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Росархиву и органам исполнительной власти субъектов. Срок исполнения — до 1 июля.
«...проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения», — говорится в тексте.
19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у главы государства предложил перенести мероприятие на октябрь, поскольку оно накладывается по времени на избирательную кампанию в Госдуму.
Российский лидер поддержал инициативу. В Росстате назвали предположительные даты — с 1 по 31 октября.