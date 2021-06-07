Путин поручил проработать перенос переписи населения на октябрь

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, соответствующее поручение дано правительству, МВД, МЧС, Минобороны, Минюсту, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Росархиву и органам исполнительной власти субъектов. Срок исполнения — до 1 июля.

«...проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения», — говорится в тексте.

19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у главы государства предложил перенести мероприятие на октябрь, поскольку оно накладывается по времени на избирательную кампанию в Госдуму.

Российский лидер поддержал инициативу. В Росстате назвали предположительные даты — с 1 по 31 октября.