Росстат заявил о готовности провести перепись населения в октябре

Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения осенью, предположительные даты — с 1 по 31 октября, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», — сказал замглавы Росстата Павел Смелов.

По его словам, в ближайшие дни будет внесён проект постановления, регламентирующий все вопросы, в том числе сроки проведения.

Перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена сначала на апрель 2021 года, а позднее — на сентябрь.

19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у главы государства предложил перенести мероприятие на октябрь, поскольку оно накладывается по времени на избирательную кампанию в Госдуму.

В Кремле сообщили, что президент инициативу поддержал.