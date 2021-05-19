Росстат заявил о готовности провести перепись населения в октябре
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«Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», — сказал замглавы Росстата Павел Смелов.
По его словам, в ближайшие дни будет внесён проект постановления, регламентирующий все вопросы, в том числе сроки проведения.
Перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена сначала на апрель 2021 года, а позднее — на сентябрь.
19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у главы государства предложил перенести мероприятие на октябрь, поскольку оно накладывается по времени на избирательную кампанию в Госдуму.
В Кремле сообщили, что президент инициативу поддержал.