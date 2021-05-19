Росстат заявил о готовности провести перепись населения в октябре

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Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения осенью, предположительные даты — с 1 по 31 октября, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Росстат заявил о готовности провести перепись населения в октябре
  • © Федеральная служба государственной статистики

«Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», — сказал замглавы Росстата Павел Смелов.

По его словам, в ближайшие дни будет внесён проект постановления, регламентирующий все вопросы, в том числе сроки проведения. 

Перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена сначала на апрель 2021 года, а позднее — на сентябрь.

19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у главы государства предложил перенести мероприятие на октябрь, поскольку оно накладывается по времени на избирательную кампанию в Госдуму.

В Кремле сообщили, что президент инициативу поддержал.

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