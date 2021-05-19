Путин рассмотрит возможность переноса Всероссийской переписи населения

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность переноса Всероссийской переписи населения на октябрь.
Путин рассмотрит возможность переноса Всероссийской переписи населения
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с соответствующим предложением к российскому лидеру обратился вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, перепись стоит перенести, так как она накладывается по времени на избирательную кампанию в Государственную думу.

Турчак выразил мнение, что, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, то «это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение»

«Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно», — сказал Путин, комментируя тему переноса переписи.

В марте Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при проведении Всероссийской переписи населения обеспечить соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности и жёстко пресекать любые попытки давления.

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