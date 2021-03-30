Путин поручил пресекать попытки давления во время переписи населения
- РИА Новости
Об этом президент заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Президент напомнил, что, как правило, перепись проводится раз в десять лет и «даёт наиболее полную картину о численности больших и малых народов».
По его словам, «эта картина должна быть абсолютно объективной».
«Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жёстко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам», — заявил президент.
Также Путин призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов.
Ранее Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.
RT ведёт трансляцию заседания Совета по межнациональным отношениям.