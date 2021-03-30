Путин поручил пресекать попытки давления во время переписи населения

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Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при проведении Всероссийской переписи населения обеспечить соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности и жёстко пресекать любые попытки давления.
Путин поручил пресекать попытки давления во время переписи населения
  • РИА Новости

Об этом президент заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Президент напомнил, что, как правило, перепись проводится раз в десять лет и «даёт наиболее полную картину о численности больших и малых народов».

По его словам, «эта картина должна быть абсолютно объективной».

«Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жёстко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам», — заявил президент.

Также Путин призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов.

Ранее Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.

RT ведёт трансляцию заседания Совета по межнациональным отношениям.

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