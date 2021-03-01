Минэкономразвития определилось со сроками переписи населения

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Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минэкономразвития определилось со сроками переписи населения
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Так, предусматривается «перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года».

Для отдалённых и труднодоступных территорий предлагается период с 1 апреля по 20 декабря.

Кроме того, на данные мероприятия планируется выделить дополнительно в 2021 году 6,9 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что около 90 тыс. студентов планируют привлечь к проведению переписи населения.

Ожидается, что она пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента.

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