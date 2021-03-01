Минэкономразвития определилось со сроками переписи населения
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- РИА Новости
Так, предусматривается «перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года».
Для отдалённых и труднодоступных территорий предлагается период с 1 апреля по 20 декабря.
Кроме того, на данные мероприятия планируется выделить дополнительно в 2021 году 6,9 млрд рублей из резервного фонда правительства.
Ранее сообщалось, что около 90 тыс. студентов планируют привлечь к проведению переписи населения.
Ожидается, что она пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента.