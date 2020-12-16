Глава Росстата рассказал о планах по переписи населения

Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента, сообщил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.

«Искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи. В этот раз мы впервые будем экспериментировать с большими данными», — сказал Малков, отвечая на вопрос о применении искусственного интеллекта при обработке результатов переписи.

По его словам, все операторы мобильной связи владеют информацией о перемещениях своих абонентов. На основе этих данных ведомство получит сведения о количестве населения муниципальных районов и городских округов, что позволит в том числе уточнить результаты переписи.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.

В некоторых отдалённых и труднодоступных регионах страны она стартовала 1 октября 2020 года, так как провести её там в короткие сроки невозможно. В частности, перепись началась в одном из районов Хабаровского края.