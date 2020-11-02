Перепись населения началась в Хабаровском крае

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В одном из муниципальных районов Хабаровского края стартовала Всероссийская перепись населения.
Перепись населения началась в Хабаровском крае

«В одном из отдалённых муниципальных районов края — им. Полины Осипенко — началась переписная кампания», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что в течение месяца перепись пройдёт в селе имени Полины Осипенко, а также в сёлах Бриакан, Весёлая Горка, Главный Стан, Владимировка и Гуга.

Участникам переписи предстоит ответить на 23 вопроса.

8 октября глава Росстата Павел Малков рассказал о подготовке к Всероссийской переписи населения.

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