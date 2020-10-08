В Росстате рассказали о подготовке к переписи

Глава Росстата Павел Малков рассказал о подготовке к Всероссийской переписи населения.

«По труднодоступным территориям перепись уже сейчас идёт и, я надеюсь, будет продолжаться в плановом режиме. На этих территориях сейчас нет какой-то острой ситуации, требующей ограничения перемещений и контактов. Переписчиков обеспечиваем необходимыми средствами защиты», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, при необходимости во время основного этапа также предусмотрено обеспечение переписчиков средствами защиты.

Как напомнил Малков, пройти перепись можно и дистанционно.

«Предварительные данные появятся уже в октябре 2021 года — через три месяца после завершения переписи на труднодоступных территориях, то есть существенно быстрее, чем раньше», — сообщил он.

Малков добавил, что с октября 2021-го ещё год Росстат станет постепенно публиковать более подробную, детализированную информацию в новых разрезах, а все результаты будут опубликованы до конца 2022 года.

Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года.