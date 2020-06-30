Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года

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Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении российского кабмина.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года Всероссийскую перепись населения», — говорится в тексте.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в апреле 2021 года

Изначально проведение переписи планировалось на октябрь 2020 года.

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