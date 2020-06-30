Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года Всероссийскую перепись населения», — говорится в тексте.
Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в апреле 2021 года.
Изначально проведение переписи планировалось на октябрь 2020 года.