К проведению переписи населения в 2021 году привлекут 90 тысяч студентов

Короткая ссылка
Заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что порядка 90 тыс. студентов в России планируют привлечь к проведению переписи населения в 2021 году.
К проведению переписи населения в 2021 году привлекут 90 тысяч студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вместе с возможностью подработать перепись давала колоссальный опыт общения, помогала развить нам ответственность и управленческие качества... В целом мы планируем привлечь на перепись 2021 года около 90 тыс. студентов — это порядка 30% от общего числа переписного персонала», — сказал Павел Смелов.

Студенты смогут получить зачёт по практике за работу переписчиками. В Минобрнауки вузам рекомендовали включать это в образовательный процесс.

По сообщениям ОТР, Ямал первым из российских регионов начал перепись коренных народов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить