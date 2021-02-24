К проведению переписи населения в 2021 году привлекут 90 тысяч студентов

Заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что порядка 90 тыс. студентов в России планируют привлечь к проведению переписи населения в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вместе с возможностью подработать перепись давала колоссальный опыт общения, помогала развить нам ответственность и управленческие качества... В целом мы планируем привлечь на перепись 2021 года около 90 тыс. студентов — это порядка 30% от общего числа переписного персонала», — сказал Павел Смелов.

Студенты смогут получить зачёт по практике за работу переписчиками. В Минобрнауки вузам рекомендовали включать это в образовательный процесс.

По сообщениям ОТР, Ямал первым из российских регионов начал перепись коренных народов.