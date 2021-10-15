«Ситуация близка к критической»: в России обновлены антирекорды по числу заболевших и летальных исходов из-за COVID-19

Ситуация с COVID-19 в России близка к критической. Такое мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 999 пациентов скончались — оба этих показателя стали максимальными с начала пандемии. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью RT констатировала «непростую» эпидобстановку в стране, но указала на отсутствие оснований для введения локдауна на федеральном уровне.

В России обновились максимальные показатели по числу новых заболевших COVID-19 и количеству летальных исходов за сутки — 32 196 и 999 соответственно. Предыдущие антирекорды были зафиксированы накануне — 31 299 и 985.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 925 176 человек, из них 6 950 024 полностью выздоровели. Количество летальных исходов достигло 221 313.

Между тем Минздрав России выпустил новую, 13-ю по счёту версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В новом документе обновлены разделы о лекарственной терапии. Речь, в частности, идёт об использовании моноклональных антител в терапии COVID-19.

«Их использование у пациентов с факторами риска тяжёлого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», — говорится в пресс-релизе.

Оснований для введения общефедерального локдауна в России нет, несмотря на серьёзную ситуацию с COVID-19. Об этом в интервью RT заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом», — сказала Матвиенко.

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале также отметил тревожную эпидемиологическую обстановку в стране.

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко.

В этой связи он призвал россиян активнее вакцинироваться против COVID-19, не сторониться ранней диагностики, соблюдать масочный режим, а обращаясь к врачам, напомнил, что те должны откровенно рассказывать пациентам о сложившейся ситуации и усилить разъяснительную работу.

«Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом», — подчеркнул главврач больницы в Коммунарке.

«Спутник V»

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи подал документы для постоянной регистрации своей вакцины «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что завершились пострегистрационные исследования препарата.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — сказал Гинцбург.

Напомним, что «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19. Это произошло 11 августа 2020 года. Препарат получил одобрение Минздрава на условии проведения пострегистрационных клинических исследований, которые начались в сентябре того же года. В ходе промежуточного анализа исследований в РФ эффективность вакцины составила 92%, при этом указывалось, что она полностью защищает от тяжёлых и летальных случаев.

В декабре Министерство здравоохранения разрешило использовать «Спутник V» при массовой вакцинации людей старше 60 лет. В июле 2021 года стартовало клиническое исследование вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В августе в РФПИ по итогам исследования, проведённого в Аргентине, сообщили, что защита от COVID-19 постепенно возрастает в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V». В сентябре в центре Гамалеи подчеркнули, что смертельных случаев после прививок препаратом не выявили. Также сообщалось, что эффективность «Спутника V» против наиболее распространённого в мире штамма коронавируса «дельта» составляет от 83 до 94% (в зависимости от метода подсчёта).

По состоянию на 15 октября, в гражданский оборот выпущено более 62 млн полных комплектов вакцины.

Между тем по-прежнему продолжается процесс одобрения «Спутника V» на международном уровне. Согласно последним сведениям, идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации российской вакцины. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения может до конца года зарегистрировать отечественный препарат для экстренного применения.

К данному моменту «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек, что составляет более 50% населения мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

На этой неделе президент Владимир Путин подчеркнул, что избежал в прошлом месяце заболевания коронавирусом, вспышка которого произошла в его окружении, благодаря вакцине «Спутник V». Глава государства в сентябре находился на двухнедельной самоизоляции.

Экспресс-тестирование в Москве

С начала работы в Москве 20 точек для желающих бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 этой возможностью воспользовались уже 13 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Только за прошедшие сутки проведено более 3 тыс. экспресс-тестов, из них 95% отрицательные, и только около 150 — положительные. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тыс. человек, из них более 12 тыс. получили отрицательный результат и только около 650 — положительный. При получении положительного экспресс-теста мы сразу же на месте проводим ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% — у 440 граждан — уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции», — сказала она.

С 11 октября в десяти общественных местах и десяти столичных МФЦ заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусной инфекции. Позднее был запущен проект по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах — ученики будут сдавать тест раз в две недели.