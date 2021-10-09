«Вымогали 20 тысяч рублей и iPhone»: прокуратура возбудила дело после избиения военнослужащего в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после появления в сети видеозаписи, на которой группа военнослужащих избивает сослуживца в одной из воинских частей региона. По словам прокурора Восточного военного округа Сергея Заряева, проведённая проверка показала подлинность распространённого в сети ролика. Он также отметил, что причиной избиений стали 20 тыс. рублей и телефон iPhone 10, которые сослуживцы вымогали у пострадавшего. В ведомстве добавили, что двое подозреваемых задержаны, в отношении третьего продолжается проверка.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после появления в сети видеозаписи, на которой группа военнослужащих избивает сослуживца в одной из воинских частей региона. Об этом «Российской газете» сообщил военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Прокурор уточнил, что проведённая проверка показала подлинность распространённого в сети ролика.

Дело было открыто по двум статьям: п. «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, совершённое группой лиц), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия).

«Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу», — добавил Заряев.

Инцидент, по данным надзорного ведомства, произошёл в воинской части 46102 в городе Бикине Хабаровского края. По словам прокурора, в ходе проверки были выявлены другие факты неуставных отношений, избиений и вымогательств.

«Проверка установила, что два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Ринат Гашимов неоднократно избивали солдата срочной службы Ислама Алиева», — цитирует прокурора издание.

Причиной избиений стали 20 тыс. рублей и телефон iPhone 10, которые группа вымогала у пострадавшего.

«Двое подозреваемых в совершении преступлений задержаны, решается вопрос о применении к ним меры пресечения. В отношении третьего продолжаются проверочные мероприятия. Военная прокуратура Восточного военного округа контролирует ход расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько военнослужащих избивают по очереди человека.

После этого военная прокуратура заявила, что проводит проверку.

Массовое убийство в войсковой части в Горном

25 октября 2019 года в войсковой части в Горном Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам из автомата. Жертвами атаки стали восемь человек, ещё двое пострадали. Шамсутдинов был задержан сотрудниками спецназа, сопротивления он не оказал.

Как установил суд, перед нападением 22 октября Шамсутдинов заступил в караул на трое суток. Во время дежурства старший лейтенант Данил Пьянков постоянно заставлял его учить устав внутренней службы, в результате чего за время несения караула Шамсутдинов спал около пяти часов.

Во время суда Шамсутдинов признал свою вину в расстреле, но не признал иски о возмещении морального вреда со стороны потерпевших. При этом его защита отмечала, что в части Шамсутдинов подвергался постоянным побоям — в частности, сослуживцы не давали ему спать, требовали денег и угрожали окунуть лицом в унитаз.

21 января 2021 года военный суд в Чите приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима.

Расстрел на военном аэродроме Балтимор

В ноябре 2020 года на территории военного аэродрома Балтимор в Воронежской области рядовой Антон Макаров напал с топором на офицера, забрал его табельное оружие, расстрелял своих сослуживцев и скрылся.

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Жертвами нападения стали трое военнослужащих. Через некоторое время Макаров был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и пунктом «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Убийство двух или более лиц», «Хищение оружия»).

Как сообщала адвокат Ольга Зиброва, Макаров пожаловался на психическое и физическое насилие со стороны сослуживцев, а также на элементы дедовщины во время его службы в армии.

24 марта 235-й гарнизонный военный суд направил Макарова на лечение в психиатрический стационар специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера.

В августе сообщалось, что Макарову продлили арест до 9 ноября. Он прошёл психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.