Военная прокуратура начала проверку из-за видео с избиением в Хабаровском крае

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Военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.
Военная прокуратура начала проверку из-за видео с избиением в Хабаровском крае

    Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

    «По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — говорится в заявлении.

    Прокуроры намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

    Ранее газета «Известия» писала, что в интернете появилось видео жестокого избиения солдата. На момент публикации место ЧП и обстоятельства известны не были.

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