Военная прокуратура начала проверку из-за видео с избиением в Хабаровском крае
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — говорится в заявлении.
Прокуроры намерены выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее газета «Известия» писала, что в интернете появилось видео жестокого избиения солдата. На момент публикации место ЧП и обстоятельства известны не были.