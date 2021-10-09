Военная прокуратура начала проверку из-за видео с избиением в Хабаровском крае

Военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — говорится в заявлении.

Прокуроры намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее газета «Известия» писала, что в интернете появилось видео жестокого избиения солдата. На момент публикации место ЧП и обстоятельства известны не были.