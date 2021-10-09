По факту избиения военного в Хабаровском крае возбудили дело

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Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев заявил, что по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.
По факту избиения военного в Хабаровском крае возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу», — говорится в материале.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: ч.2 ст.335 УК России (за неуставные отношения) и ч.2 ст.163 УК России ( за вымогательство).

Ранее сообщалось, что военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.

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